Naufragio di Cutro, legale: 'Le autorità sapevano prima del barcone'

"Sono emersi dei racconti da parte dei sopravvissuti che sembrano indicare la presenza di un elicottero ore prima che la nave fosse sorvolata dall'aereo di Frontex. Queste testimonianze pervengono da tre sopravvissuti, sono persone originarie dell'Afghanistan, i quali hanno riportato questa testimonianza che sicuramente è meritevole di approfondimento. Bisogna quindi spostare le lancette dell'orologio indietro per quanto riguarda la conoscenza della presenza dell'imbarcazione al largo delle coste calabre da parte delle autorità italiane, in particolare della Guardia costiera. Si tratterebbe di un elemento molto importante per valutare le responsabilità penali e civili". È quanto sostiene il legale Marco Bona, che rappresenta i familiari di 47 deceduti e di 16 sopravvissuti della strage di Cutro.

"Come avvocati delle vittime siamo un po' degli spettatori cerchiamo di contribuire. Abbiamo fatto indagini e sentito tantissimi sopravvissuti e familiari. Stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso e collaborando con consulenti su questa tragedia, che ci sembra evidente fosse evitabile e scongiurabile", aggiunge Bona.







La smentita della Guardia Costiera

"In merito alla notizia rilanciata questa mattina da alcune testate giornalistiche, riguardante la presunta presenza in volo il 25 febbraio di un elicottero della Guardia costiera italiana, in prossimità del barcone successivamente naufragato a Cutro la mattina del 26 febbraio, si smentisce - come risulta dagli ordini di volo delle basi aeree della Guardia costiera - che ci fossero in volo elicotteri della Guardia costiera italiana, così come invece riportato dalle testimonianze citate dagli stessi quotidiani nazionali" fa sapere la Guardia costiera italiana.

