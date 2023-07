Invito social per la solennità del Perdono ad Assisi

"Siamo pronti ad accogliervi": è un invito social quello che i frati minori della Porziuncola rivolgono quest'anno in occasione della solennità del Perdono, che ricorda l'indulgenza plenaria concessa nel 1216 da papa Onorio III a tutti i fedeli su richiesta di san Francesco, e che è in programma il primo e il 2 agosto ad Assisi, dove richiama ogni anno migliaia di fedeli.

"Sono uno dei frati della Poriuncola - afferma in un video su Youtube fra Emanuele - e come vedete sono qui di fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli. Nonostante i lavori che si stanno susseguendo in Basilica per il consolidamento dopo il terremoto del 2016, siamo pronti ad accogliervi. L'invito che vi facciamo è proprio quello di venire a vivere il Perdono di Assisi qui alla Porziuncola. E anche se non potete venire, in qualche modo potete condividere con noi i momenti di festa e di celebrazione attraverso i nostri canali social, seguendo le nostre celebrazioni eucaristiche e le preghiere". "Altrimenti - spiega - potete andare nelle vostre chiese parrocchiali, nelle chiese francescane, dove l'1 e il 2 di agosto si può ricevere l'indulgenza della Porziuncola".

In occasione della solennità, la diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino organizza, martedì 1 agosto, il "Perdono degli assisani", antica tradizione che prevede il pellegrinaggio a piedi dal centro della città fino a Santa Maria degli Angeli.

"Questo metterci fisicamente in cammino - sottolinea il vescovo diocesano monsignor Domenico Sorrentino - ci offre uno stimolo e un incoraggiamento, per guardare oltre, per uscire da una crisi globale dalle molte dimensioni".

Alle ore 11 il ministro generale dell'Ordine dei frati minori, padre Massimo Fusarelli, presiederà la solenne celebrazione eucaristica che terminerà con la processione di "Apertura del Perdono": dalle ore 12.00 del primo agosto, fino alle ore 24.00 del 2 agosto l'indulgenza plenaria concessa alla Porziuncola quotidianamente si estende a tutte le chiese parrocchiali sparse nel mondo e anche a tutte le chiese francescane. Mercoledì 2 agosto la celebrazione solenne delle 11.30 sarà presieduta dal neo-cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.



