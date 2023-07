Travolto da una ceppaia in un bosco, un morto in Friuli

Un uomo è morto questa mattina per le gravissime ferite riportate dopo essere stato travolto da una ceppaia in un bosco a Verzegnis (Udine).

La centrale operativa della Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza da Tolmezzo e l'elisoccorso regionale: il rianimatore a bordo del velivolo ha potuto soltanto constatare il decesso.

Per favorire l'intervento dei sanitari hanno operato a lungo i vigili del fuoco del locale distaccamento.

Considerato l'incidente nel bosco, sono stati attivati anche i tecnici del soccorso alpino e i militari della guardia di finanza. Indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Udine, che dovrà chiarire se si sia trattato di un infortunio sul lavoro o di lavori di manutenzione di terreni domestici.



