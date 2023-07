Trasportava 1,1 chilo di cocaina, arrestato e condannato

Trasportava oltre un chilogrammo di cocaina: fermato all'aeroporto 'Marconi' di Bologna dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stato arrestato e - a seguito di giudizio direttissimo - condannato a 3 anni e 10 mesi reclusione.

Protagonista della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi, un cittadino italiano originario di Forlì, in arrivo dalla Colombia via Madrid. L'uomo - arrestato con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti - è stato trovato in possesso di cinque involucri sottovuoto riempiti con 1,1 chili di cocaina e, alla luce del giudizio direttissimo, condotto in carcere a Bologna.



