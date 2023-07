Temporali sulle Dolomiti, frana su 4 auto a passo Gardena

Una frana ha investito quattro automobili, fortunatamente vuote nel momento del distacco, a passo Gardena, in Alto Adige. In serata violenti temporali si sono abbattuti, soprattutto nella zona delle Dolomiti. Il distacco della masse di fango è sassi si è verificato sul versante della val Badia del passo, verso Corvara. I vigili del fuoco stanno bonificando la zona. Simile la situazione a Colfosco.

A Valdaora, il rio Furcia è esondato con probabile isolamento della frazione di Sorafurcia. Per il momento non si segnalano danni a persone. Sul posto si trovano i pompieri e i carabinieri di Valdaora.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA