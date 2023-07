Scende un torrente in canoa e si infortuna, salvato dopo ore

I tecnici della stazione di Chiavenna (Sondrio) del Soccorso alpino sono intervenuti per soccorrere un ragazzo di Milano che ieri pomeriggio si è infortunato a una caviglia mentre in canoa scendeva lungo un torrente.

L'incidente è avvenuto in Val Bodengo, nel comune di Gordona.

Il giovane, che era rimasto bloccato in una zona impervia, ha allertato il 112 con il telefonino. Per raggiungerlo e soccorrerlo ci sono voluti 15 tecnici di Cnsas e Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, e diverse ore di lavoro. Il ragazzo è stato poi trasportato con un'ambulanza in ospedale.



