Al momento non c'è nessun impatto operativo sull'aeroporto di Ciampino a causa della colonna di fumo levatasi per via dell'incendio di rifiuti all'interno di un impianto di smaltimento degli stessi in via Enzo Ferrari. Lo si apprende da Adr. Pertanto, decolli ed atterraggi si stanno svolgendo regolarmente, come il volo per Olbia partito alle 9.47.

