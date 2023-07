Nascondono in auto e in casa 19 chili di cocaina, 3 arresti

Avevano nascosto in un'auto e in un'abitazione oltre 16 chilogrammi di cocaina. Protagonisti della vicenda, tre cittadini di origine albanese, arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di Modena con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti risalgono a mercoledì scorso quando gli agenti della Squadra Mobile, hanno controllato, a San Cesario sul Panaro, un'auto di grossa cilindrata attorno alla quale erano state notate alcune persone che si scambiavano delle borse, nei pressi di un'abitazione già da tempo sotto osservazione.

Alla guida del veicolo è stato identificato un cittadino di origini albanesi di 32 anni. All'interno - in un vano ricavato sotto il bracciolo centrale - i poliziotti hanno rinvenuto 3 chilogrammi di di cocaina suddivisi in tre panetti da un chilo ciascuno. Estesa la perquisizione alla vicina casa - come detto già sotto osservazione e dove si trovavano due fratelli albanesi di 28 e 35 anni - sono stati scoperti, in cantina, altri 16 chilogrammi di cocaina, tutti suddivisi in panetti da un chilo ciascuno, collocati in alcune borse, materiale per la pesatura e la somma in contanti di 29.000 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio.

I tre uomini sono stati arrestati e condotti in carcere.





