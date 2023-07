Assalto esplosivo al bancomat nel Reggiano, colpo da 80.000 euro

Assalto esplosivo nella notte - intorno alle 4.30 - ad un Bancomat della filiale della Banca Popolare di via Gramsci a Castelnovo Sotto, nel Reggiano.

Sul posto sono intervenuti Carabinieri della stazione di Castelnovo Sotto e della compagnia di Guastalla. Il colpo - compiuto con la tecnica della 'marmotta' innescata un contatto elettrico - ha fruttato agli assalitori circa 80.000 euro contenuti nella cassetta metallica del Bancomat fatto saltare in aria. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei militari coordinati dalla Procura reggiana che ha aperto un inchiesta. In via Gramsci anche i Vigili del Fuoco che hanno spento un principio d'incendio avviato a seguito della deflagrazione.



