Assaltano i bancomat con un van in stile Batman, 3 arrestati

Tre rapinatori che assaltavano bancomat con un furgone 'in stile Batman' sono stati arrestati dai carabinieri per aver messo a segno almeno 12 colpi nelle province di Monza Brianza, Milano, Lecco e Varese, per un bottino di oltre 250mila euro. Di volta in volta la banda rubava un furgone e lo trasformava dandogli le sembianze di pipistrello nero, simile al costume di Batman. Gli arrestati, italiani residenti nell'hinterland di Milano, sono un 70enne, un 57enne e il figlio i 32 anni, tutti pregiudicati per analoghi reati. I tre sono stati raggiunti da un'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Monza su richiesta della Procura ed eseguita dai carabinieri della compagnia di Vimercate.



