C'è traffico nel porto di Capri, ora si entra solo su chiamata

Una "waiting area" per le barche da diporto, a 400 metri dall'imboccatura del porto di Marina Grande di Capri e lontana dalle rotte delle navi commerciali di linea e turistiche: la istituisce un'ordinanza pubblicata oggi e firmata dal comandante del porto, il tenente di vascello Emanuele Colombo.

L'ordinanza con l'area di attesa riguarda tutte le unità da diporto dirette al pontile del 'Molo pennello', che dovranno sostare "in attesa di essere chiamate per l'ingresso nel porto".

Inoltre, una volta entrate, dovranno mantenere una rotta obbligata che non intralci l'area dove manovrano le navi che trasportano passeggeri. La nuova disciplina, necessaria a causa del recente e notevole aumento del traffico diportistico, è finalizzata a evitare il congestionamento del porto e ad aumentarne la sicurezza.



