Sbarcati a Bari 85 migranti dalla nave Rise above

Sono in corso nel porto di Bari le operazioni di accoglienza degli 85 migranti sbarcati questa mattina dalla nave Rise above della ong tedesca Life line approdata verso le 6. Le persone accolte sono per lo più provenienti dal Corno d'Africa: tra loro ci sono 10 donne e 26 minori di cui 23 non accompagnati.

L'imbarcazione avrebbe dovuto attraccare ieri pomeriggio ma l'equipaggio ha comunicato il rinvio dell'arrivo a questa mattina. La prefettura ha organizzato la gestione di eventuali emergenze di natura sanitaria e il primo soccorso. Sulla banchina anche i volontari della Croce rossa che hanno allestito un gazebo per aiutare i migranti.



