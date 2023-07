Rimossi addobbi per scudetto Napoli,oltre 40mila metri di nastri

Per mesi sono stati installati ovunque: sulle facciate dei palazzi, nelle piazze, nei vicoli, sugli alberi, nel centro della città come in periferia. La vittoria dello scudetto a Napoli è stata festeggiata anche così ed oggi si è conclusa la rimozione di tutti gli addobbi. I numeri chiariscono bene la portata: tra tutte le 10 municipalità sono stati rimossi oltre 40mila metri lineari di nastri bianchi e azzurri e diversi striscioni telati - corrispondenti alla lunghezza di 400 campi da calcio - e raccolti in 112 sacchi di grandi dimensioni.

In campo, dallo scorso 12 giugno, per portare via gli addobbi ha agito la squadra della Napoli Servizi, composta da 6 operatori. La zona nella quale è stato raccolto il maggior quantitativo di materiale è stata la Municipalità 5, vale a dire Vomero ed Arenella con 8.500 metri di nastro, seguita dalla Municipalità 3, Stella e San Carlo arena, zone centrali della città, con 7600 metri.



