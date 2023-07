Maltempo: Rovigo, 50 gli interventi effettuati la notte scorsa

Sono più di 50 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco al lavoro in provincia di Rovigo dalla serata di ieri per alberi abbattuti, insegne divelte e pali pericolanti causati da un violento temporale che ha colpito l'area.

Squadre dei vigili del fuoco di Rovigo, del distaccamento di Adria con il supporto di quelle di Cavarzere (Venezia) e Vicenza ancora impegnate per ripristinare la sicurezza nell'area.

Nessuna persona è rimasta coinvolta; sul posto anche mezzi della protezione civile coordinati dalla sala operativa.



