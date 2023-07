Incendio in Ogliastra, case lambite dalle fiamme

Un nuovo fronte di fuoco si è aperto in Ogliastra, a pochi chilometri dall'incendio divampato sulla strada provinciale 27 Tortolì-Villagrande su cui si lavora da ore.

A Girasole le fiamme sono arrivate a 500 metri dal centro abitato, lambendo alcune abitazioni prontamente fatte evacuare dai vigili del fuoco. Una squadra dei pompieri si è distaccata dal primo incendio per andare a Girasole dove è arrivato subito un elicottero della flotta regionale.

Nel rogo divampato nei pressi della provinciale Tortolì-Villagrande è in azione, invece, anche un canadair decollato da Olbia.

Sul posto anche il sindaco del paese costiero, Lodovico Piras. "L'intervento dei vigili del fuoco e di un elicottero è stato rapido - ha detto all'ANSA il primo cittadino - sono state messe in sicurezza le persone che erano all'interno di alcune case coloniche e il peggio sembra essere scongiurato, benché le operazioni di spegnimento siano ancora in corso".



