Incendi al Sud, 3.232 interventi dei vigili del fuoco

Senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco nel Sud per la lotta e il contrasto agli incendi boschivi. Da domenica sono stati effettuati 3.232 interventi tra Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna, dai 9.846 vigili del fuoco che si sono alternati nelle operazioni di soccorso nelle 4 regioni.

In Sicilia 1.414 gli interventi svolti per antincendio boschivo, il numero più alto tra le regioni del Sud: squadre al lavoro nel palermitano, in zona Altofonte, e in provincia di Catania a Belpasso e Valverde.

In Puglia, dove sono stati effettuati 879 soccorsi per incendi di bosco e vegetazione, ancora attenzionata la situazione a Marina di San Cataldo, a Lecce.

In Calabria sono 727 gli interventi portati a termine. A Crotone squadre al lavoro lungo la SS 106 in località Le Castella a Isola di Capo Rizzuto.

Sono 212 gli interventi del Corpo nazionale in Sardegna per incendi boschivi. A Villagrande, nel nuorese, squadre stanno operando in contrasto a un incendio di macchia mediterranea.





