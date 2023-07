In Cammino, abbazie d'Europa. 'Pellegrinaggio, una parola di ieri e di oggi'

Al via il 28 luglio dalle ore 18, presso il Clagett Auditorium – Canterbury Cathedral Lodge, il professor Andrea Antonio Verardi, storico e docente alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, spiegherà le radici secolari e il significato moderno della parola “pellegrinaggio”, mentre l’attrice Simonetta Solder leggerà brani scelti di autori che nelle loro opere hanno trattato questo tema. Scrittori come San Girolamo, Beda il Venerabile, Geoffrey Chaucer, William Langland, Margery Kempe, Mary Shelley, Elizabeth Gilbert e altri. I testi saranno accompagnati da una selezione di immagini e musiche in un formato originale e dedicato.

Il programma dell'evento

Alle ore 11 l'ex magistrata e giurista Livia Pomodoro incontra alla Tower House il Sindaco di Canterbury, Jean Butcher, lo sheriffo Tom Mellish, il vicario della chiesa di St Martin e St Paul reverendo Mark Griffin, alla presenza del direttore di servizio William Hicks, e del consigliere Connie Nolan, membro del Gabinetto per la Comunità, Cultura, Sicurezza e Lavoro. Intervengono anche rappresentanti del Marlowe Theatre e del polo universitario. Alle ore 15, passeggiata presso l’abbazia di Sant’Agostino con Connie Nolan e il reverendo Mark Griffin, vicario di St. Martin e St. Paul. Alle ore18, Inizio incontro al Clagett Auditorium – Canterbury Cathedral Lodge con lo storico e docente Andrea Antonio Verardi e l’attrice Simonetta Solder che declineranno la parola “Pellegrinaggio” presentando una serie di testi estratti da opere letterarie di vari autori. Tra questi Geoffrey Chaucer, William Langland e Mary Shelley.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA