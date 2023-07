Il Papa in diretta Facebook, 'buonasera brava gente'

Il Papa in diretta Facebook con il francescano padre Enzo Fortunato. "Buona sera brava gente, è vero che voi siete bravi? Così mi ha detto il padre. Grazie del vostro lavoro e anche di volere nutrirvi con l'acqua che è la Parola di Dio: se a noi manca l'acqua la cosa non funzione. La Parola di Dio è come l'acqua, è quella che dà vita", "avanti con la Parola di Dio, continuate ad essere brava gente", ha detto il Papa, in diretta sui social accanto al francescano che ha inviato tutto in diretta con il suo telefonino.

