A Milano 700 interventi dei vigili del fuoco per il nubifragio

Sono oltre 600 gli interventi di soccorso a ora, mentre un centinaio sono 'in coda', da parte dei vigili del fuoco di Milano in città e provincia dopo la bufera che si è scatenata la notte tra lunedì e martedì sul capoluogo lombardo. Lo ha spiegato il comandante dei vigili del fuoco di Milano, Nicola Micele, che ha fatto il punto sulla situazione.

Tra gli scenari più impegnativi - ha citato il comandante - il Castello Sforzesco reso nuovamente accessibile alla cittadinanza e l'utilizzo di una gru per mettere in sicurezza una chiesa in via Torino, in centro.

In precedenza, con il prefetto Laura Lega, a capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, si è tenuto un minuto di silenzio per commemorare le vittime del Corpo nella strage di via Palestro di 30 anni fa.



