Venezia, l'idea di una funivia tra l'aeroporto e la città

C'è anche l'idea di un collegamento funiviario sopra la laguna, tra l'aeroporto di Tessera e la città storica, nei progetti che si stanno discutendo a Venezia attorno al tema della mobilità sostenibile.

L'idea - al momento non esistono progetti - "è considerata" nel Masterplan al 2037 presentato dalla Save, la società di gestione dell'aeroporto "Marco Polo".

La "funivia sulla laguna" è stata rilanciata nel dibattito pubblico che Save, sul proprio sito istituzionale, ha avviato per raccogliere osservazioni e proposte sulle linee del Masterplan. Rispondendo ad una associazione cittadina che chiedeva conto di progetti alternativi alle navette via acqua tra lo scalo e la città (lungo il canale di Tessera) per ridurre il moto ondoso, Save ha risposto di essere "interessata a proporre una ipotesi di collegamento alternativa tramite impianto a fune tra l'aeroporto e la città storica". L'idea di una funivia era stata già accarezzata dal presidente di Save, Enrico Marchi, tra le proposte al piano strategico delle opere della Città Metropolitana, nel 2022.

L'opera comporterebbe naturalmente un iter complesso per le molte competenze esistenti sulla laguna, anche perchè dovrebbe essere realizzata per buona parte al di fuori del sedime aeroportuale, sul quale interviene il Masterplan.



