Ultimi forti temporali e temperature in calo di 13 gradi al sud

Ultimi violenti temporali soprattutto nel settentrione, poi, grazie all'arrivo di un flusso di aria fresca Nord Atlantica le temperature caleranno anche di 13 gradi mettendo uno stop a caldo e afa che hanno dominato il sud nelle ultime settimane. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

"Nel corso della giornata odierna - afferma - un flusso di aria fresca Nord Atlantica riuscirà a penetrare sul nostro Paese in forma più decisa, dando luogo ancora a dei focolai temporaleschi, anche se limitatamente ad alcuni tratti del Nordest e, nel pomeriggio, a parte del Centro, specie sui rilievi e sul comparto adriatico". Entro sera qualche rovescio si sposterà fino ai settori più settentrionali della Puglia.

Sono ancora elevate le probabilità di grandine di grosse dimensioni associate a forti raffiche di vento fino a 120-130 km/h.

Lungo la fascia adriatica e al Sud Peninsulare la colonnina di mercurio calerà anche di 13 gradi rispetto a martedì, grazie ai venti più freschi settentrionali che spazzeranno via del tutto la calura opprimente dell'anticiclone africano Caronte.

Nel dettaglio: - Mercoledì 26. Al Nord: bel tempo prevalente salvo rovesci residui anche intensi al Nord-Est specie al mattino; temperature nella media. Al Centro: alternanza tra nubi schiarite; rovesci sulle adriatiche. Al Sud: piovaschi su Basilicata e Puglia, sole altrove ma con caldo in attenuazione.

- Giovedì 27. Al Nord: bella giornata con temperature accettabili. Al Centro: bella giornata con temperature accettabili. Al Sud: bella giornata con temperature accettabili.

- Venerdì 28. Al Nord: bella giornata con temperature accettabili. Al Centro: bella giornata con temperature accettabili. Al Sud: bella giornata con temperature accettabili.

Tendenza: maggiore stabilità atmosferica in un contesto termico 'normale' da Nord a Sud.



