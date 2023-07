Tassista milanese salva ragazzo da rapinatori

Un tassista milanese ha salvato, facendolo salire a bordo, un giovane che, in via Paipiniano, a Milano, stava per essere rapinato da quattro giovani la notte tra lunedì e martedì.

Il conducente dell'auto pubblica, come si vede nel video della sua dashcam, postato sul web, ha notato i quattro che stavano inseguendo il ragazzo. Fiutando il pericolo ha cominciato a suonare forsennatamente il clacson per farli desistere, inseguendo il gruppo, in collegamento con la centrale. "Non posso non intervenire", ha detto al telefono.

I quattro hanno 'mollato il colpo" e il ragazzo, visibilmente spaventato, una volta a bordo, ha continuato a ringraziare il tassista: "Ora sei al sicuro, stai calmo - ha detto il tassista -. Ho visto subito che eri in difficoltà, sono un padre di famiglia".

Poi l'ha portato a casa, facendolo sedere davanti, al posto accanto a quello dell'autista.



