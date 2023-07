Caso La Russa jr: in campo 2 professori per difendere il dj

Per la difesa di Tommaso Gilardoni, il dj e amico di Leonardo Apache La Russa, anche lui indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di una 22enne, entrano in campo due legali 'di peso': il professore e avvocato Alessio Lanzi, ex componente del Csm e già difensore, tra gli altri, di Fedele Confalonieri nei procedimenti Mediaset e Mediatrade, e Luigi Stortoni, anche lui professore che ha difeso, tra gli altri, in passato Roberto Formigoni.

Le nomine non sono ancora arrivate formalmente in Procura a Milano per questioni tecniche, ma i due professori di diritto (Stortoni è professore emerito dell'Università di Bologna), da quanto si è saputo, assisteranno Gilardoni.

Intanto, la copia forense del telefono sequestrato al figlio del presidente del Senato dovrebbe essere effettuata a inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì.



