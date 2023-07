Quindici turisti bloccati dalle fiamme nel trapanese, salvati

Il Soccorso alpino e speleologico siciliano e 82simo Csar dell'Aeronautica Militare hanno salvato la notte scorsa un gruppo di turisti 15 brimasti intrappolati dalle fiamme che hanno devastato anche il Trapanese, a San Vito Lo Capo.

Avvertiti dalla Capitaneria di porto di Trapani che stava evacuando via mare i villeggianti di Calampiso ma che aveva perso i contatti con un gruppo nella zona di Tonnara del Secco, a San Vito Lo Capo, i tecnici del Sass hanno raggiunto l'aeroporto militare di Trapani Birgi per essere imbarcati su un elicottero HH 139B dell'82simo centro Csar. Il velivolo ha sorvolato la costa in cerca del gruppo formato da 15 persone (5 uomini, 5 donne e 5 bambini) e li hanno individuati a qualche centinaio di metri dalla costa. A quel punto, vista la situazione di estremo pericolo che ne impediva il recupero, l'elicottero è atterrato in uno spiazzo libero. Sono sbarcati i due tecnici del Soccorso Alpino e un elisoccorritore dell'Aeronautica militare, hanno raggiunto i turisti, li hanno rifocillati e accompagnati a piedi fino alla costa, per essere messi in salvo dai mezzi della Capitaneria.



