Fedriga, subito 50 milioni per il maltempo in Fvg

È stata sospesa la seduta del Consiglio regionale che si appresta alla discussione sull'assestamento estivo per affrontare l'emergenza maltempo che ha colpito duramente diverse zone del Friuli Venezia Giulia. In aula il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato: "Stiamo firmando lo stato di emergenza, la regione è fortemente colpita.

Pensiamo a Mortegliano, dove stanno evacuando la casa di riposo o alle case private danneggiate in modo drammatico, così come l'agricoltura. Mai si era visto un evento simile. Su questo interverremo per dare riposte rapide ed efficienti. Stiamo scrivendo un emendamento da 50 milioni di euro".



