Caso La Russa jr, i pm al lavoro sui video della serata

Investigatori e inquirenti stanno lavorando per acquisire l'intero girato, poi condensato in alcuni brevi video promozionali per l'Apophis di una trentina di secondi che circolano su canali social, per ricostruire la nottata del maggio nella discoteca milanese in cui Leonardo Apache La Russa ha incontrato una ex compagna di liceo 22enne, che poi l'ha denunciato per violenza sessuale. Accusa contestata anche ad un dj e amico del figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, ossia Tommaso Gilardoni, anche lui indagato.

In particolare, ad esempio uno degli altri due dj (non indagati), che si sono alternati alla consolle, ha postato un video di quella serata chiamata "Eclipse" nel club esclusivo in centro a Milano. Gli investigatori della Squadra mobile, nell'inchiesta coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Rosaria Stagnaro, stanno lavorando per acquisire tutte le immagini girate quella sera all'interno del locale da videomaker, che sono servite, poi, per realizzare quello e altri filmati finiti sui social.

Sono le uniche immagini, infatti, da quanto si è saputo, attraverso le quali inquirenti e investigatori potranno ricostruire quella notte, verificare la presenza di Leonardo e della 22enne assieme nella discoteca, anche per stabilire in che condizioni fosse la giovane, che ha messo a verbale di aver avuto un "black out" dopo aver bevuto un drink offertole dall'ex compagno di scuola. E di essersi risvegliata nuda nel suo letto.

Con lui che le avrebbe detto, stando alla versione della ragazza, che aveva avuto rapporti anche col suo amico dj.

Intanto, l'inchiesta sta andando avanti da giorni con le audizioni negli uffici della Squadra mobile di decine di ragazzi che erano presenti alla serata nel locale. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati anche gli altri due dj come testimoni. Nell'ambito di queste deposizioni gli investigatori hanno lavorato anche per trovare proprio tutto il girato di quei video. Si vuole verificare se in alcuni frame compaiono La Russa junior e la ragazza. Quella notte nel club c'erano poco meno di 200 giovani.

Nei prossimi giorni investigatori e inquirenti faranno il punto su questa tornata di testimonianze e i pm parteciperanno, assieme agli investigatori, ad altre già fissate, che riguarderanno, in particolare, alcuni ragazzi che quella notte si sono trovati più vicini al figlio del presidente del Senato e alla 22enne. Altri spunti investigativi, infine, potrebbero arrivare dall'analisi del telefono sequestrato a La Russa junior. Non è ancora stato fissato l'accertamento irripetibile per effettuare la copia forense. Dopo questo passaggio, gli inquirenti individueranno alcune parole chiave da andare a ricercare in messaggi e file contenuti nel telefono, assieme ad immagini utili. Allo stato, non sarebbe arrivata in Procura la nomina di un legale da parte di Gilardoni, indagato anche lui per violenza sessuale.

