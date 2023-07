'A Milano burrasca con vento fino a 110 km/h'

E' stata una vera burrasca quella che oggi intorno alle 4 ha sferzato per circa mezz'ora Milano provocando ingenti danni in tutta la città e nell'hinterland.

"C'è stato un forte temporale accompagnato da grandine e raffiche di vento importanti" ha spiegato Pamela Torchiarulo dell'Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. In particolare il vento "in base alla scala Beaufort è stato burrasca moderata con raffiche a Milano Centro a quasi settanta chilometri all'ora" che in periferia, ad esempio nella zona di San Siro, sono arrivate "a 110 chilometri l'ora".



