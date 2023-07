Valditara, 95 milioni per superare divario Nord -Sud

Altri 95 milioni da assegnare a 500 scuole per "superare il divario territoriale tra Nord e Sud e garantire pari opportunità d'istruzione agli studenti in tutta Italia". Il ministro Valditara ha firmato un nuovo decreto per assegnare risorse residue del Fondo europeo a 500 istituti di secondo grado per un platea di oltre 390mila studenti. Soldi che saranno destinati alla realizzazione di reti locali, cablate o wireless, o per l'acquisto di schermi digitali o strumenti per la trasformazione digitale nella didattica o di attrezzature laboratoriali green.

Nell'individuazione delle 500 scuole il decreto dedica una particolare attenzione alle esigenze degli studenti in condizioni di fragilità sulla base del Rapporto Invalsi 2023. Il provvedimento destina il 56% dei fondi alle regioni in cui il fenomeno risulta più accentuato.

"Questa nuova misura è un altro passo nel nostro impegno per il superamento dei divari territoriali nell'apprendimento, attraverso percorsi di crescita e di accompagnamento mirati, in sintonia con le azioni programmate con l'Agenda Sud già per il prossimo anno scolastico. Nostro compito è riunire l'Italia dando a tutti i giovani le stesse opportunità formative", ha dichiarato il Ministro Valditara.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA