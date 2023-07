Sabaudia, 19enne salva 5 persone al primo giorno da bagnina

Lo scorso venerdì una ragazza di 19 anni di Pontinia ha salvato cinque persone dall'annegamento durante il suo primo giorno di lavoro come bagnina sulla spiaggia della Bufalara, a Sabaudia. Come riporta "Il Messaggero", l'assistente bagnante della Cooperativa Blue Work Service ha prima prestato soccorso ad un kite-surf avvicinatosi a riva e che ha richiesto il suo intervento; mentre era intentata a contattare la capitaneria di porto, tuttavia, un altro signore che stava facendo il bagno vicino agli scogli ha iniziato ad avere difficoltà a rientrare sulla battigia a causa della forte corrente e di una buca di almeno tre metri: nella sua stessa situazione, poco dopo, anche la moglie e un altro ragazzo, che si erano buttati in acqua per cercare di aiutarlo e ritrovatisi a loro volta in balia delle onde. Armata solamente di salvagente baywatch e impossibilitata ad utilizzare il pattino visto il mare mosso, la bagnina ha portato in salvo i tre, prima di compiere l'ultimo intervento della sua giornata, il quinto, vale a dire riportare sul bagnasciuga un ragazzo che stava facendo il bagno con suo fratello gemello e un'altra donna, anche lui preda delle forte correnti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA