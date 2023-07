Molise nella morsa di caldo e afa, a Termoli oltre 40 gradi

Il Molise nella morsa del caldo e afa da giorni: non accenna ad allentare l'ondata di calore che ha interessato l'intero territorio ormai da più di una settimana. Ogni giorno il termometro segna temperature record, non solo sul litorale, ma anche nelle aree interne.

A Termoli il libeccio peggiora ulteriormente la situazione facendo salire ulteriormente la colonnina di mercurio del termometro. Oggi pomeriggio, alle 18, sono stati registrati 40 gradi.

Il gran caldo sta creando non pochi problemi alle persone più fragili. Anche oggi nei pronto soccorso del Cardarelli di Campobasso e San Timoteo di Termoli si sono recati anziani in preda a crisi dovute a disidratazione. In tanti preferiscono evitare di uscire di casa.

Le elevate temperature stanno creando problemi anche alle attività commerciali. Nei bar, esercizi pubblici, piccoli negozi del centro, le vendite sono notevolmente ridotte.

"Durante la giornata, soprattutto nelle ore di punta, le più calde ma anche nel pomeriggio, fino alle 19 circa, non c'è nessuno in giro a causa del caldo eccessivo - dichiara la titolare di un alimentare del centro di Termoli -. Si preferisce restare chiusi in casa piuttosto che rischiare di uscire. Le temperature restano alte fin quasi alla serata. Prima il maltempo con pioggia continua a maggio e parte di giugno, ora la calura esagerata, ci stanno mettendo a dura prova".



