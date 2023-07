Maltempo: rischia di affogare in sottopasso, salvata da Polizia

Una donna di 64 anni, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato dalla pioggia a Monza, dopo essere caduta dal giardino di casa, è stata salvata da quattro poliziotti mentre rischiava di affogare in tre metri d'acqua.

Gli agenti hanno soccorso anche un autrasportatore, rimasto bloccato sul mezzo. Le due pattuglie stavano verificando i danni provocati dal maltempo in via Casati, quando hanno visto la donna annaspare nel tentativo di tenere fuori la testa per respirare. Tutti e quattro si sono gettati in acqua e sono riusciti a raggiungerla e trascinarla fuori.

La donna, fortunatamente illesa, ha poi spiegato di essere stata risucchiata dall'acqua dopo aver aperto la porta di casa sua che dà sul giardino, e di essere scivolata per circa 10 metri fin dentro al sottopasso.

Dopo aver lasciato la donna nelle mani dei soccorritori del 118, i poliziotti hanno aiutato l'autista di un camion a uscire dall'abitacolo del mezzo, ormai invaso dall'acqua mettendolo al sicuro.



