In Calabria oltre settanta incendi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime ventiquattr'ore sono stati oltre 70 gli incendi di bosco e sterpaglie in tutta la Calabria per i quali si é reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco e del personale della Protezione civile regionale.

I roghi si sono concentrati, in particolare, nelle province di Reggio e Cosenza. Nella prima i vigili sono stati in azione, con squadre a terra, in Aspromonte, a Cardeto ed in località "San Demetrio", dove si è reso necessario anche l'intervento di due Canadair e di un elicottero.

É ormai sotto controllo, intanto, l'incendio che a Campo Calabro, nel Reggino, ha interessato i locali di una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti. Il rogo era iniziato ieri pomeriggio dalla vegetazione, ma a causa del forte vento e delle alte temperature si è propagato all'azienda.

Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, i roghi si sono sviluppati nella zona dell'Alto Ionio, ed in particolare a Corigliano Rossano, Acri e Cassano.



