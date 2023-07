Due sbarchi di migranti in Calabria, arrivati in 286

Due sbarchi di migranti in Calabria, uno a Crotone ed un altro a Roccella Ionica, per un totale di 286 persone. A Crotone ne sono arrivati 195, tra cui 65 minori tutti accompagnati tranne uno, mentre a Roccella il gruppo che é arrivato é composto da 91 persone, di cui venti al di sotto dei 18 anni, la metà dei quali non accompagnati.

I due gruppi di migranti, che sono di nazionalità afghana, irachena e iraniana, viaggiavano a bordo di un peschereccio che é stato intercettato da due unità navali della Guardia di finanza.

I migranti sono stati temporaneamente ospitati nelle aree portuali e poi trasferiti in centri di accoglienza.

Per quanto riguarda il porto di Roccella Ionica, con quello di stamattina salgono a 9 gli sbarchi di migranti nelle ultime tre settimane, mentre dall'inizio dell'anno gli arrivi sono, complessivamente, 31.



