Covid, Fontana: 'Smontato l'odio e le bufale contro di noi'

"Una ventata di verità, per me e per chi con me ha lottato in prima linea contro il Covid. Su questa indagine una certa parte politica ha costruito per anni una campagna di vero e proprio odio contro la Lombardia e contro il nostro operato". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sull'archiviazione dell'inchiesta sulla gestione del Covid.

"Nelle pagine della sentenza di archiviazione - aggiunge - vedo smontate molte delle troppe bufale costruite ad arte su quei mesi drammatici che hanno sconvolto le nostre comunità e provocato un immenso dolore a tante famiglie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA