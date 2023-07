Una bomba d'acqua e vento ha colpito oggi la provincia di Varese e ha provocato diversi danni. Decine le chiamate ai vigili del fuoco per piante cadute, allagamenti e tetti scoperchiati. Attualmente sono impegnati cinquanta vigili del fuoco con dodici automezzi. Per far fronte alle richieste è stato fatto rientrare anche il personale libero dal servizio. Le zone maggiormente colpite sono al confine con le province di Milano e Como.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA