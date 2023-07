Allerta ghiacciaio in Val Ferret, via a misure protezione civile

L''allerta gialla' per temporali e rischio idrogeologico su tutta la Valle d'Aosta ha portato il comune di Courmayeur ad attivare alcune misure preventive di protezione civile in Val Ferret, ai piedi del ghiacciaio di Planpincieux, monitorato fin dal 2013 tramite l'analisi di diversi parametri.

Lo scenario attuale coinvolge un volume a potenziale crollo di 80 mila - 120 mila metri cubi di ghiaccio. Per questo, con un'ordinanza valida dalle ore 7 di stamane, è stato disposto il divieto di transito, a piedi e in auto, lungo la strada interpoderale per Rochefort e il divieto di accesso e di permanenza nell'area a rischio, dove non si trovano fabbricati.

Il sistema di monitoraggio prevede 11 possibili scenari, che coinvolgono volumetrie che vanno dai 16 mila metri cubi agli oltre 800 mila.



