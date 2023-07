Covid: archiviata l'inchiesta per Attilio Fontana e altri indagati

Archiviate le accuse di epidemia e omicidio colposi per la gestione della pandemia Covid a carico del governatore lombardo Attilio Fontana e altri indagati. Lo ha deciso il Tribunale dei Ministri di Brescia che ha 'mantenuto in vita' rimandando gli atti alla Procura solo un'accusa di rifiuto d'atti d'ufficio per non aver applicato il piano antinfluenzale del 2006 a carico di Silvio Brusaferro, Angelo Borrelli, Claudio D'Amario, come tecnici, e dell'ex assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera e dell'ex dg Luigi Cajazzo. Per tutti gli indagati sono cadute le accuse principali, dopo l'archiviazione anche di Conte e Speranza.

