Tempesta sull'alluvione, Bonaccini: chiederemo lo stato d'emergenza nazionale

Alla luce del maltempo che, ieri, si è abbattuto su ampia parte dell'Emilia-Romagna si è "al lavoro sulla conta dei danni, sull'attivazione dello stato di emergenza regionale e sulla richiesta di stato d'emergenza nazionale, per intervenire al più presto e in maniera efficace per ripristinare quanto distrutto e garantire i rimborsi". E' quanto sostiene, sul suo profilo Facebook, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini in un post intitolato "Maltempo, non c'è pace per l'Emilia-Romagna".

Tempesta sull'alluvione, altri danni a Conselice

Grandine, pioggia, vento fino a 120 chilometri orari: la tempesta che ha colpito il Nord Italia nel pomeriggio si è abbattuta con violenza anche sulle zone alluvionate, in particolare della provincia di Ravenna. Conselice, uno dei paesi simbolo degli allagamenti di maggio, è stata di nuovo flagellata: "L'evento che si è abbattuto su una ampia area ha colpito anche il nostro territorio comunale: raffiche di vento pazzesche con fenomeni simili a vere e proprie trombe d'aria hanno scoperchiato alcune case, divelto coperture e tetti, provocati danni a diverse auto, sradicato grossi alberi, tranciato linee elettriche", ha detto la sindaca Paola Pula. "Stiamo facendo dei sopralluoghi per una prima sommaria ricognizione e per richiedere gli interventi di urgenza", ha aggiunto. E poi Alfonsine, Bagnacavallo, Fusignano sono altri luoghi dove il maltempo ha imperversato, con crolli, alberi caduti, tralicci accartocciati e chicchi di grandine come palline da tennis a devastare frutteti e vigneti, filari letteralmente piegati. A Ravenna città e frazioni (Savarna, Conventello, Grattacoppa e Sant'Alberto) è stato attivato un centro operativo comunale nel centro sociale 'La Pioppa'. Sono stati anche mobilitati i volontari di protezione civile e Azimut che si occupa della manutenzione del verde pubblico. La viabilità nella zona interessata è stata interrotta in diversi punti e per liberare le strade dalle piante. Vigili del fuoco in soccorso sono arrivati da tutta la Regione. Difficile anche la situazione nel Ferrarese, dove tre persone sono rimaste ferite e sono dovute andare al pronto soccorso, dove hanno necessitato di punti di sutura al capo. Colpita anche un'ambulanza, di stanza a Cento, mentre effettuava un intervento a Galliera, al confine col territorio provinciale bolognese. Né l'equipaggio né la persona soccorsa sono rimasti feriti, ma il mezzo è stato gravemente danneggiato ed è stato necessario chiamare un secondo veicolo di soccorso.

