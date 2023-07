Scontro fra auto e moto, un morto e due feriti

È di un morto e due feriti, di cui uno particolarmente, grave il bilancio di uno scontro tra una moto e una Fiat Panda avvenuto in serata, sull'Aurelia, all'altezza di Santo Stefano al mare, in provincia di Imperia. Ad avere avuto la peggio è stato l'automobilista, D.M., che praticamente è morto sul colpo. Gli altri due feriti sono il conducente della motocicletta, R.M., che è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Corona e una donna che viaggiava sul sellino posteriore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il personale sanitario e i carabinieri.

Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica. Stando ai primi accertamenti, sembra che la vettura si stesse immettendo sull'Aurelia da una via secondaria, quando è sopraggiunta la moto. Lo scontro è stato assai violento. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire e operazioni di soccorso.



