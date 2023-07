Maltempo: allerta gialla in sei regioni al Nord

Una perturbazione atlantica interesserà nuovamente, da domani, le regioni settentrionali, a partire dai settori alpini occidentali, per poi estendersi a quelle orientali e alle aree pianeggianti, con temporali sparsi ma di forte intensità. Lo indica un avviso meteo della Protezione civile, che prevede dal mattino di domani, temporali, localmente intensi e persistenti, su Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, in estensione, dal pomeriggio, a Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla meteo-idro in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto, oltre che su parte di Lombardia e Piemonte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA