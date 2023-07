Malore sul bus per 2 giovani a Milano

Due giovani sono stati ricoverati in gravi condizioni, a Miano, dopo aver avuto un malore mentre si trovavano su un autobus fermo in una delle stazioni più frequentate, quella di piazzale Famagosta. Entrambi sarebbero in gravi condizioni.

Secondo le prime informazioni il 118 è intervenuto poco dopo le 8 quando i due, un 22enne e un 24enne, entrambi di origine nordafricana, sono stramazzati al suolo, non si sa ancora se sul mezzo o all'esterno di esso. All'arrivo del 118 i due erano incoscienti. Il 22enne è stato trasportato in codice rosso alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano), il 24enne all'ospedale San Carlo. Sul posto anche la Polizia di Stato per gli accertamenti.



