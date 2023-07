Tempesta di vento a Conselice, case scoperchiate e auto danneggiate

"L'evento che si è abbattuto su una ampia area ha colpito anche il nostro territorio comunale: raffiche di vento pazzesche con fenomeni simili a vere e proprie trombe d'aria hanno scoperchiato alcune case, divelto coperture e tetti, provocati danni a diverse auto, sradicato grossi alberi, tranciato linee elettriche". Così Paola Pula, sindaca di Conselice, uno dei paesi simbolo dell'alluvione di maggio, anche oggi gravemente colpito dal maltempo: "Stiamo facendo dei sopralluoghi per una prima sommaria ricognizione e per richiedere gli interventi di urgenza".

Nubifragio vicino a Cremona, maxi-grandinata e blackout

Vento e grandine, con chicchi grandi come palline da tennis. Poi decine di alberi sradicati e crollati sulle auto, allagamenti, cartelli divelti, blackout, vento a 80 chilometri all'ora, decine di vetture danneggiate, centri abitati irraggiungibili proprio a causa dalle piante cadute sulle strade. I residenti hanno parlato di 40 minuti da incubo, fra l'1.30 e le 2.10 della notte scorsa nell'Alto Cremasco, in provincia di Cremona. Dieci i paesi colpiti. Vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato al massimo degli organici, con i sindaci dei comuni coinvolti in prima linea. Pesanti i danni alle strutture e all'agricoltura.

Ancora allerta meteo su Milano, previsti temporali fino a domani

L'area di Milano è ancora interessata da tempo instabile e sulla città permane l'allerta meteo. E' stata emanata un'allerta gialla, di rischio ordinario, dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire dal tardo pomeriggio di oggi fino a domani, domenica 23 luglio. Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Grandinate in Emilia tra Parma e Reggio, danni alle auto

Una violenta grandinata si è abbattuta sulla fascia pedemontana del parmense colpendo in particolare i comuni di Felino e Sala Baganza e, in parte, le frazioni del comune di Parma, Panocchia, Carignano e Corcagnano. Prima un forte vento e poi chicchi grandi come cubetti di ghiaccio. Non si segnalano al momento comunque danni ingenti, se non alle auto in sosta. Anche nella Bassa reggiana ci sono stati interventi dei vigili del fuoco per le grandinate e il vento e un'albero è finito su un'auto con all'interno persone, a Reggiolo, ma senza feriti. Danni segnalati anche nella Bassa Modenese, in particolare a Mirandola.

Parco di Monza chiuso, controlli per Springsteen

Un tratto di strada e parchi pubblici sono stati chiusi a Monza, a causa dei danni causati dai forti temporali di ieri, tra cui il crollo di diversi alberi, alcuni secolari. Chiuso anche il Parco di Monza, dove martedì è in programma il concerto di Bruce Springsteen, con 70 mila spettatori. Il Comune di Monza ha reso noto che il parco dove verrà allestito il palco per lo show finale del tour europeo di Springsteen resterà chiuso "per precauzione e per consentire i necessari controlli fino al ripristino della sicurezza", così come tutti i giardini pubblici e i cimiteri. Chiuso al traffico anche il tratto di viale Romagna, da Via Calatafimi fino all'interazione con via Goldoni.

