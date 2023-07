Rinvenuto il corpo di un 22enne a Bologna, ipotesi suicidio

Rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, in un campo in via Pallavicini in zona San Vitale a Bologna, il corpo senza vita di un ragazzo di 22 anni origini tunisine e cittadinanza italiana. Il cadavere - su cui erano presenti ferite da taglio - è stato trovato da un familiare, che ha allertato le forze dell'ordine.

Sono ancora in corso accertamenti, da parte della Polizia intervenuta sul posto, per ricostruire la dinamica dell'evento.

Al momento - a quanto appreso - l' ipotesi prevalente è quella del suicidio.



