Rapina in villa nel Modenese, picchiati imprenditore e la moglie

Violenta rapina nella villa dell'imprenditore del settore ceramico Giuseppe Marasti giovedì sera a San Venanzio di Maranello, nel Modenese. A riportare la notizia è 'il Resto del Carlino di Modena'. L'uomo, 76 anni, e la moglie sono stati sorpresi ed aggrediti da quattro malviventi col volto travisato, che hanno fatto irruzione nell'abitazione sollevando la tapparella automatica e sorprendendo le due vittime mentre si trovavano in cucina. L'uomo è stato ripetutamente preso a pugni.

"Ad agire - racconta direttamente l'imprenditore - è stato un gruppo di quattro criminali con esperienza militare e sicuramente dell'Est Europa. Io, ad un certo punto, ho reagito perché non ne potevo più e hanno ripreso a picchiarmi". I banditi hanno minacciato i coniugi di morte qualora avessero avvertito le forze dell'ordine. Nel corso della rapina i quattro malviventi hanno rubato contanti trovati in casa ed un orologio Rolex. Sul posto i carabinieri, che conducono le indagini, insieme ai colleghi del Ris. Sia l'imprenditore che la moglie sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale di Sassuolo per ricevere tutte le cure del caso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA