Grandine nel Ferrarese, tre feriti e colpita un'ambulanza

Tre persone sono rimaste ferite nel Ferrarese e hanno necessitato delle cure del pronto soccorso a causa di una forte grandinata che nel pomeriggio si è abbattuta sul Ferrarese: da Cento, Bondeno e Terre del Reno all'area sud della città capoluogo fino a Voghiera e Argenta, provocando molti danni. Il temporale ha seguito la direzione da nord-ovest a sud-est.

Delle tre persone - nessuna ferita in maniera grave - portate al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Cona, il principale del territorio ferrarese, due hanno necessitato di suture al capo.

La grandine caduta ha avuto anche dimensioni di qualche centimetro, in alcuni casi simile a quella di una pallina da tennis. Sono numerose le segnalazioni per tegole, pannelli solari, coperture in generale, vetri, tapparelle e carrozzerie e cristalli di automobili che hanno subito danni anche ingenti nel corso del temporale, quando sono stati abbattuti anche rami e alberature.

Colpita anche un'ambulanza, di stanza a Cento, mentre effettuava un intervento a Galliera, al confine col territorio provinciale bolognese. Secondo quanto riferisce l'Ausl di Ferrara, né l'equipaggio né la persona soccorsa sono rimasti feriti, ma il mezzo è stato gravemente danneggiato. Non appena reso possibile dalle difficilissime condizioni atmosferiche, sul posto è stato inviato un altro mezzo di soccorso.



