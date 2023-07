Anziana uccisa in Friuli: lunedì arrivano i Ris di Parma

I Ris di Parma lunedì saranno a Pantianicco (Udine) per raccogliere elementi utili a individuare l'assassino di Benita Gasparini, la donna di 89 anni uccisa con due coltellate alla schiena nel salotto della propria abitazione.

Il Reparto Investigazioni Scientifiche dell'Arma cercherà di capire se ci sono tracce utili dentro la casa - dove sarebbe stata asportata una piccola somma di denaro in contanti, dal portafogli della vittima -, che è stata posta sotto sequestro proprio per cristallizzare la situazione e permettere agli esperti di utilizzare le tecniche più moderne nella ricerca di eventuali Dna di estranei. In questo senso, va registrata la piena disponibilità dei famigliari dell'anziana a sottoporsi allo specifico test per favorire le indagini.

Da quanto si è appreso, oggi la Procura della Repubblica ha anche concesso il nullaosta alla sepoltura: le esequie saranno celebrate la prossima settimana.



