A Monfalcone flash mob vestiti in mare contro annuncio sindaco

Un flash mob sulla spiaggia di Marina Julia a Monfalcone per protestare contro il provvedimento del sindaco, Anna Cisint, che ha dichiarato che è "inaccettabile che stranieri musulmani entrino abitualmente in acqua vestiti".

L'associazione Associazione Monfalcone Interetnica (Ami) ha organizzato una protesta, con tanto di bagno per i partecipanti che resteranno vestiti di tutto punto, proprio per prendere le distanze dall'amministrazione comunale che vorrebbe impedire l'uso del burkini in spiaggia.

L'associazione ha dato appuntamento a chi voglia partecipare per domani, domenica 23 luglio, alle 9:30, con ritrovo vicino alla scalinata. La locandina dell'iniziativa riporta il logo dell'Associazione Monfalcone Interetnica (Ami) accompagnato dallo slogan "Il mare è di tutte/i e il costume è mio".

L'iniziativa viene condivisa su Facebook dal consigliere comunale del Pd Sani Bhuiyan, per il quale "il modo in cui le donne si vestono solo una questione personale" .



