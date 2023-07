Temporali e vento al nord, ancora grandine e danni

Il Nord dell'Italia è ancora flagellato dal maltempo: pioggia, vento e grandine si sono abbattuti in particolare sulla Lombardia. La Regione chiederà lo stato di calamità.



Dopo la bomba d'acqua che ha colpito Milano in mattinata, prosegue l'instabilità sulla città e viene confermata l'allerta arancione, di rischio moderato, per possibili temporali. A nord di Milano un albero è caduto e ha ferito un motociclista. Una bomba d'acqua con grandine si è abbattuta sulla provincia di Monza. Un fiume di acqua e ghiaccio ha attraversato Seregno, uno dei centri della Brianza più colpiti. Centinaia le auto danneggiate da grossi chicchi di grandine. Spaccate anche numerose pensiline e sfondate tapparelle di centinaia di abitazioni. Pioggia battente e grandine hanno colpito anche Varese e Gallarate. Il Seveso ha superato la soglia di allerta.

Due lavoratori sono rimasti feriti nel Bresciano dove vento forte e gradine hanno flagellato parte della provincia. L'infortunio è avvenuto all'interno di un'azienda di Capriano del Colle e due 56enni sono stati travolti da alcune finestre che si sono staccate a causa del vento. Hanno riportato ferite alla testa e alle braccia. Non sono in pericolo di vita.

Paura anche a Treviglio, in provincia di Bergamo, dove un'auto è stata colpita da una pianta. La conducente, di 39 anni, ha riportato un trauma alla schiena. Con lei c'erano la figlia e due amiche, lievemente ferite.

La Lombardia chiederà lo stato di calamità

Dopo il maltempo che ha interessato la Lombardia causando danni a coltivazioni e strutture, la Regione chiederà al governo lo stato di calamità. "Nelle prossime ore - fa sapere l'assessore all'Agricoltura Alessandro Beduschi - inizierà da parte delle strutture periferiche regionali la ricognizione dei danni, che ci porterà poi a chiedere al governo lo stato di calamità e la deroga al Decreto Legislativo 102, per essere vicini alle aziende agricole che hanno visto raccolti devastati in un periodo cruciale dell'attività nei campi".

Vicino ad Asti grandine fino a 6 centimetri di diametro

Grandine e danni anche in Piemonte. Un violento temporale si è abbattuto in provincia di Asti, con grandine fino a 6 centimetri di diametro. Una donna è stata colpita da un albero caduto in un agriturismo a Castelletto Ticino, in provincia di Novara. Avrebbe riportato gravi ferite.

Piogge e temporali anche in Val Cerrina, nel Valenzano e nel Casalese. A Mirabello Monferrato, oltre alla grandine, a creare disagi "l'intensità delle precipitazioni. Fortunatamente non è durato molto e i guai non dovrebbero essere eccessivi. Ma da tempo non vedevamo nulla di simile", ha detto il primo cittadino Marco Ricaldone.

Sono bastati pochi minuti per lasciare su terreno, colture e strutture danni ingenti. La grandinata in Monferrato ha colpito con vere e proprie palle di ghiaccio soprattutto i vigneti. "Sembrava di essere a novembre e dicembre, quando nevica", ha detto Emanuele Demaria, sindaco di Conzano (Alessandria).

Nuova ondata di maltempo in Veneto, tante chiamate ai soccorsi

Ha colpito l'intero Veneto, dalla montagna al mare, la nuova ondata di maltempo. Un fenomeno di breve durata rispetto al precedente ma che ha mandato in tilt i centralini dei vigili del fuoco per le molte decine di richieste di soccorso arrivate contemporaneamente. A Vicenza le richieste di intervento riguardano soprattutto allagamenti e cadute di alberi e cornicioni. Molti allagamenti sono segnalati anche a Rovigo mentre un albero caduto ha interrotto la circolazione ad Asiago (Vicenza) lungo la provinciale 128. A Schio una forte grandinata a distrutto le colture e molti parabrezza di automobili.

Sono molto ingenti, secondo una prima stima, i danni causati nella Pedemontana vicentina. In particolare i comuni di Laghi, Posina, Arsiero, Velo d'Astico e Valli del Pasubio sono stati interessati da una violenta grandinata, durata una decina di minuto, che ha divelto i parabrezza di molte vetture, ma ha anche causato danni ad abitazioni, con rotture di vetri, pannelli solari, cupole e lampioni.

Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia per temporali

Una nuova allerta meteo di color giallo è stata diramata dalla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia a causa dei temporali anche forti e vento previsti nelle prossime ore. L'avviso è valido per oggi e domani. Per oggi sono previsti "possibili rovesci e temporali sparsi che si svilupperanno a più riprese, alcuni di questi potranno essere forti, associati a possibili raffiche di vento forti o locali grandinate", prosegue il bollettino. Per sabato 22 luglio, invece, è previsto "tempo instabile. Nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali sparsi e intermittenti, alcuni di questi potranno essere forti".

