Un orvietano di 80 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre camminava sul ciglio della strada in località Sferracavallo di Orvieto.

L'incidente è avvenuto stamani.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale per ricostruire la dinamica e le cause precise dell'incidente.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA