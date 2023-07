Maltempo in Veneto, un centinaio di interventi ancora da evadere

Proseguono anche stamane gli interventi dei vigili del fuoco per la nuova ondata di maltempo che dal tardo pomeriggio di ieri ha interessato gran parte del Veneto. Le richieste di soccorso arrivate alle sale operative del 115 sono state oltre 500. Si tratta soprattutto di chiamate per danni da acqua, vento, grandine, per taglio di piante, messa in sicurezza di elementi pericolanti. Sono state già eseguiti 190 soccorsi, ne rimane in attesa al momento un centinaio.

Gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco si sono concentrati soprattutto nella provincia di Venezia, dove sono stati colpiti particolarmente i comuni della Riviera del Brenta.

A seguire per numero di operazioni di soccorso la provincia di Padova, Vicenza, Verona e Treviso. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l'invio di squadre dai comandi di Firenze, Alessandria e Milano.

Al momento solo nel Veneziano sono 77 richieste ancora da evadere. A Padova sono stati già conclusi 50 interventi dei vigili per danni d'acqua e grandine, taglio piante e rimozione elementi pericolanti. E' stata interessata soprattutto la zona dell'alta padovana.



